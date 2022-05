Officiel: Debast prolonge au sporting d'Anderlecht

Une bonne nouvelle pour le RSCA.

Zeno Debast a prolongé son contrat, comme attendu, jusqu'en 2025.

Après une toute première apparition dans le noyau A la saison dernière, l’entraîneur Vincent Kompany l'avait fait débuter dans le onze de base pour la première fois en février dernier, contre le KAS Eupen, au Lotto Park. Des débuts qui ne sont absolument pas passés inaperçus et qui ont surtout permis à Zeno, 18 ans, de réaliser son plus grand rêve.

"Mon plus grand souhait était de m'asseoir un jour dans ce vestiaire, de m'entraîner sur ces terrains, de jouer mes premiers matches dans ce stade", déclarait Zeno. "J'ai vu des gars comme Youri Tielemans et Leander Dendoncker y parvenir devant moi. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire mes débuts avec le club de mon cœur, tout comme eux. Mais il est également important que nous, les jeunes joueurs, restions patients jusqu'à ce que le bon moment arrive. C'est désormais chose faite, mais c'est maintenant à moi de poursuivre le travail entamé ici et d'inscrire mon nom dans la belle histoire de ce club."