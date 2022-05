Schreuder ne change pas son discours: "Je pense toujours que le titre sera décidé lors de la dernière journée"

Pour l'entraîneur du Club de Bruges, le match à l'Union n'est pas décisif, et celui de ce mercredi ne le sera pas non plus.

Alfred Schreuder est un homme qui sait masquer ses émotions, que ce soit sur le banc de touche ou en conférence de presse. Ce vendredi, c’est avec ce ton laconique qu’on lui connait qu’il est revenu sur la situation actuelle du Club. Ce dernier ne croit en effet toujours pas que la rencontre de ce mercredi sera décisive, qu’elle se termine par une victoire, un nul ou même une défaite. "Une défaite ne serait pas bonne tout de même, mais je pense que fondamentalement cela ne changerait pas grand-chose", a déclaré le Néerlandais ce mardi. "Je pense encore que la décision se fera lors de la dernière journée du championnat. Le match contre l’Union est une rencontre du top oui, mais comme les deux autres rencontres qu’il restera après". Cependant, et il le sait, en cas de victoire contre l’Union et contre l’Antwerp, le Club de Bruges sera sacré champion. Mais c’est une autre histoire.





