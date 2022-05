Officiel : 777 Partners rachète un mythique club français

Le fond d'investissement américain détenu par Josh Wander s'offre un nouveau club, quelques semaines après le Standard de Liège.

Il y a quelques semaines, le fond d'investissement américain 777 Partners rachetait 100% des parts du Standard de Liège. Dirigé par Josh Wander, ce fond d'investissement détient déjà l'intégralité des parts du Genoa, 80% du club brésilien de Vasco De Gama et 6% du FC Séville. Ce soir, le mythique club français du Red Star Football Club a communiqué sur son site officiel que le club était également racheté par 777 Partners.

Voici le communiqué paru sur le site Internet du club français :

777 PARTNERS ACQUIERT 100% DES PARTS DU RED STAR FC

C’est une étape majeure dans la grande et prestigieuse histoire du Red Star FC, longue de 125 ans. À l’issue d’une procédure de consultation et d’agrément, le club à l’Étoile rouge est désormais détenu à 100% par 777 Partners.

Patrice Haddad, le Groupe Réalités et Guillaume Rambourg ont cédé l’intégralité de leurs parts à 777 Partners.

Le choix de 777 Partners découle d’un long processus durant lequel Patrice Haddad a identifié et sélectionné parmi les repreneurs qui s’étaient déclaré celui possédant le plus d’atouts et d’ambitions, ainsi qu’une vision sur le long terme.

777 Partners a ainsi été choisi à la fois pour accélérer le développement du club et son ambition sportive, mais également pour leur compréhension de l’identité du Red Star FC, qui fait depuis de nombreuses années la singularité du club.

Patrice Haddad poursuivra son engagement à la tête du Red Star FC.

JOSH WANDER, FONDATEUR ET MANAGING PARTNER DE 777 PARTNERS :

« Nous sommes venus au Red Star FC pour tout ce que ce club historique du football français représente depuis 125 ans.

Nous respectons pleinement l’ADN du club et notre ambition est principalement d’élargir ses horizons tout en conservant ce qui rend le Red Star FC unique.

Nous voulons continuer de développer le centre d’entraînement de Marville afin d’offrir au club le meilleur cadre possible aux jeunes et à l’équipe première.

L’objectif à court terme est de monter en Ligue 2 pour que le Red Star FC retrouve son centre de formation, et puisse enfin conserver les fantastiques talents de la région parisienne, qui seront au cœur du projet sportif du club.

Patrice Haddad et ses équipes ont effectué un travail exceptionnel et nous sommes ravis à l’idée de pouvoir nous appuyer sur eux pour poursuivre le développement du club. »

PATRICE HADDAD, PRÉSIDENT DU RED STAR FC 1897 :

« Je suis extrêmement heureux et fier du choix de 777 Partners comme nouveau propriétaire du Red Star FC. C’est un groupe constitué d’investisseurs passionnés, à l’image de son fondateur et managing partner, Josh Wander.



Je suis intimement convaincu, au terme d’une longue réflexion, que 777 Partners est le meilleur choix pour garantir et pérenniser les valeurs de notre club, tout en lui donnant les moyens de s’ouvrir des perspectives inédites.

C’est donc une nouvelle page passionnante qui s’ouvre dans la grande histoire du Red Star FC, sur fond de stabilité et d’horizons nouveaux.

Pour tous les amoureux de notre club, pour les partenaires comme pour les collectivités territoriales et les associations impliquées dans la vie du Red Star FC, l’arrivée de 777 Partners nourrit de formidables espoirs.

Aujourd’hui arrive un nouveau propriétaire profondément séduit par l’ADN populaire, créatif et éducatif du Red Star FC, ainsi que par sa volonté de mettre en avant la jeunesse du territoire de Seine-Saint-Denis et de l’Ile-de-France. »