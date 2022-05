Officiel : Guillaume Gillet est de retour à Anderlecht !

À 38 ans, Guillaume Gillet s'offre un dernier projet dans sa carrière de joueur, le projet de son cœur. Après avoir évolué cette saison avec Waasland-Beveren en D1B, celui qui a porté la vareuse d'Anderlecht à 330 reprises reste dans l'antichambre de la première division et vient prêter main forte à l'équipe U21 d'Anderlecht. Les jeunes Mauves, qui ont terminé à la deuxième place du championnat des jeunes, auront donc un allié d'expérience à leurs côtés.

"Je suis très heureux de revenir ici où j'ai gagné beaucoup de titres. Je connais la D1B, et je pense avoir assez d'expérience pour accompagner, les jeunes joueurs à qui il manque encore un petit quelque chose pour rejoindre l'équipe première."

Een legende van paars-wit deelt volgend seizoen zijn ervaring met onze beloften in 1B. Bienvenue chez toi, Guillaume. 🟣⚪ Plus d'infos via https://t.co/v8X4ILuJj1 pic.twitter.com/vmKK0Nfe4R