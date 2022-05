Schreuder verrait bien en Hoefkens son successeur : "Il s'en sort très bien"

L'assistant de Schreuder pourrait-il au final le remplacer ?

Invité sur le plateau d'Extra Time, Alfred Schreuder a été questionné quant au possible choix de son successeur. Il a été évoqué le cas de Carl Hoefkens, à qui le Néerlandais a laissé le soin de coacher l'équipe en fin de match face à l'Antwerp. "Rik (De Mil, entraîneur des Espoirs, ndlr) moi nous nous sommes dit : 'Cela (le titre) ne filera plus 25 minutes avant la fin. Carl était toujours très occupé, et Rik a demandé : 'Carl, tu veux remplacer ?' Nous avons un excellent lien les uns avec les autres, c'est formidable que vous puissiez construire cela en si peu de temps", a confié Schreuder.

Lorsqu'on lui a demandé si Hoefkens pouvait effectivement le remplacer, il a déclaré : "On ne sait jamais. Mais dans les discussions il s'en sort très bien. Je pense qu'il est encore en train d'évoluer dans sa façon d'entraîner."

Des joueurs pourraient-ils le suivre à l'Ajax ? Noa Lang ? "Il vient de là-bas. S'il faisait ce pas, alors l'étranger serait une étape merveilleuse." Pour lui, Hans Vanaken aurait également le niveau pour y évoluer: "Hans peut jouer à l'Ajax, à cent pour cent en termes de football."