Pour Granit Xhaka, Arsenal a manqué de "co**lles" : "On ne méritait pas d'être sur le terrain"

Balayés par Newcastle (2-0), les Gunners disent probablement au revoir à la Ligue des Champions.

Interrogé par la presse anglaise après la déroute collective d'Arsenal face à Newcastle, Granit Xhaka n'a pas caché sa colère : "De la première à la dernière minute, on ne méritait même pas d'être sur le terrain."

"Je ne peux pas expliquer pourquoi. On n'a pas du tout respecté le plan mis en place, on n'a pas écouté le coach (...) On a livré une performance désastreuse. On ne mérite pas de joueur la Ligue des champions, ni même la Ligue Europa. C'est très dur à accepter sur le moment", a poursuivi le Suisse.

Et Xhaka ne veut pas entendre parler de jeune âge de ses coéquipiers pour excuser cette performance catastrophique. "Si un joueur n'était pas prêt pour ce match, il n'avait qu'à rester à la maison. Ce n'est pas une question d'âge. Tu peux avoir 18 ou 30 ans, mais si tu es trop nerveux, reste sur le banc ou chez toi ! On a besoin de joueurs qui ont les co**lles de jouer ! C'était un de nos matches les plus importants. On est extrêmement déçus pour nous et pour nos supporters (...) Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé pour eux, je n'ai pas d'autres mots."