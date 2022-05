Xhaka craque: "On a besoin de joueurs qui ont les couilles de jouer"

Le milieu de terrain suisse s'est emporté contre ses coéquipiers.

Battu par Newcastle (0-2) lundi en Premier League, Arsenal a réalisé une très mauvaise opération dans la course à la Ligue des Champions. Désormais à la 5e place du classement, les Gunners comptent deux points de retard sur Tottenham, 4e, avant la dernière journée dimanche. Au micro de Sky Sports, le milieu de terrain Granit Xhaka (29 ans, 26 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a poussé un énorme coup de gueule !

"De la première à la dernière minute, on ne méritait même pas d'être sur le terrain ! Je ne peux pas expliquer pourquoi. On n'a pas du tout respecté le plan mis en place, on n'a pas écouté le coach. On a livré une performance désastreuse. On ne mérite pas de jouer la Ligue des Champions, ni même la Ligue Europa. C'est très dur à accepter. Si un joueur n'était pas prêt pour ce match, il n'avait qu'à rester à la maison. Ce n'est pas une question d'âge. Si tu es trop nerveux, reste sur le banc ou chez toi ! On a besoin de joueurs qui ont les couilles de jouer", a pesté l'international suisse.