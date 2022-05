Le successeur de Johan Walem au RSCA Women est connu

Suite au départ de Johan Walem, le RSCA Women a trouvé son nouvel entraîneur principal : Dave Mattheus (36 ans) a été présenté ce jeudi en conférence de presse par le club. Il débarque de La Gantoise, où il entraînait également l'équipe féminine. Avec les Gent Ladies, Mattheus a remporté deux Coupes de Belgique. "Il développera également le nouveau projet des RSCA Women en dehors des terrains. Il se concentrera sur le développement des jeunes, sur la transition des jeunes talents vers l'équipe première et sur l'affinement du cadre sportif", explique également le RSC Anderlecht dans un communiqué.

Dave Mattheus is here. Un nouveau coach pour les @rscawomen. Met een sterke achtergrond in het vrouwenvoetbal. 🟣⚪ Read more via https://t.co/THOSLLS5xX. pic.twitter.com/hVbZDWz3U3