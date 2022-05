Le Club de Bruges aurait des vues sur un joueur de Malines

Le Club de Bruges est à la recherche de renforts dans l'entrejeu.

On le sait, Ruud Vormer est sur le départ au Club de Bruges. Et pour le remplacer, le Club aurait activé une solide piste : celle le menant vers Vinicius Souza.

Selon le Nieuwsblad, les Blauw en Zwart auraient en effet coché le nom du milieu de terrain de 22 ans, auteur d'une très bonne saison avec Malines (34 matchs, 2 buts et 1 assist).

Prêté au Malinwa par Lommel, il appartient au City Football Group et cela jusqu'en 2025. Arrivé en 2020 de Flamengo pour un chèque de 2,5 millions d'euros, le Brésilien en vaudrait aujourd'hui entre 6 et 8 millions. Il intéresse également des clubs aux Pays-Bas et en Italie.