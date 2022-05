Le Standard aurait défini sa priorité pour le poste d'entraîneur !

Le club liégeois se serait décidé concernant le nouveau coach qu'il veut attirer.

Récemment, le Standard avait dans sa short-list pour le poste d'entraîneur Thomas Letsch de Vitesse Arnhem et Ronny Deila, ancien du Celtic Glasgow et actif au New York City FC.

La venue de Fergal Harkin en tant que directeur sportif ayant été officialisée, ce dernier se serait attelé - à distance - activement à la désignation du nouveau coach du Standard.

Et selon les informations de L'Avenir, il semblerait que le choix se soit porté sur Deila. L'entourage du Norvégien aurait même confirmé la volonté de 777 Partners de l'attirer, bien qu'il n'y ait pour l'instant pas d'accord. Le fait qu'Harkin soit proche de Deila, lui qui l'avait aidé à signer au Celtic, serait un indéniable atout. Les propriétaires américains aimeraient que ce dossier avance assez vite. En outre, Will Still, à qui l'on a proposé le poste de T1 chez les U23, attendrait de connaître le nom du coach pour décider de rester ou non au club.