Mark Van Bommel devrait devenir le coach de l'Antwerp !

Une légende du football néerlandais devrait s'installer sur le banc de l'Antwerp.

Mark Van Bommel devrait devenir le nouveau coach de l'Antwerp et succéder à Brian Priske. Le Néerlandais sera ainsi l'un des premiers gros coups de Marc Overmars, nouveau directeur sportif du Great Old. C'est ce que révèle Het Laatste Nieuws ce mercredi.

Van Bommel est libre depuis octobre dernier et la fin de son aventure à Wolfsbourg. L'ancien milieu de terrain de l'AC Milan et du Bayern Munich a connu ses plus grands succès en tant que coach en 2018-2019 avec le PSV Eindhoven. Proche un temps du Racing Genk, il aurait finalement opté pour l'Antwerp afin de reprendre sa carrière d'entraîneur.