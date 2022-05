"Les gens plaisantent déjà en disant que nous jouerons en orange et que nous boirons de la Heineken"

L'arrivée de Marc Overmars comme directeur sportif du Royal Antwerp FC a des conséquences pour le club.

Mark Van Bommel devrait devenir le nouvel entraîneur de l'Antwerp, et un certain nombre de joueurs néerlandais ont également fait l'objet de rumeurs de transfert au Bosuil.

"Les gens plaisantent déjà en disant que l'année prochaine nous jouerons en orange et que nous boirons de la Heineken dans le stade. Mais le fait qu'ils soient néerlandais est secondaire. Pour autant qu'ils aient connaissance de l'affaire", déclare Dominik van Landeghem, porte-parole de la Fédération des clubs de supporters d'Anvers.

Toby Alderweireld est également déjà lié à un transfert vers le Great Old. "Et nous espérons d'autres grands noms. Si vous attirez Overmars, ce n'est pas pour continuer en pilote automatique. Le titre de champion est peut-être un peu trop tôt pour l'année prochaine, mais la saison suivante ne l'est certainement pas."