Zulte Waregem : Timmy Simons et Davy De Fauw auraient pris leurs décisions

Essevee a connu une saison très difficile et espère ne pas revivre la même saison compliquée.

Son destin a été mis entre les mains d'un duo inédit mais inexpérimenté en terme de coaching, composé de Timmy Simons et Davy De fauw. Ils ont réussi à maintenir Essevee en Jupiler Pro League, bien que laborieusement.

Le club avait donc décidé d'opter pour un nouvel entraîneur pour la saison prochaine et le retour de Mbaye Leye avait été annoncé. L'ancien attaquant était libre depuis son départ du Standard et revient dans le club où il a joué.

En revanche, outre des rumeurs de postes en interne, le sort de Simons et de De fauw n'était pas encore confirmé. Mais on en saurait un peu plus selon Het Nieuwsblad, qui annonce que le duo devrait finalement quitter Zulte Waregem.

Un nouveau rôle d'assistant aurait été proposé à Simons, mais ce dernier aurait refusé car il souhaiterait poursuivre en tant qu'entraîneur principal.

De Fauw aurait reçu une offre un peu plus loin des terrains, en interne, il aurait même participé à la recherche du nouvel entraîneur, mais il aurait finalement décidé de décliner l'offre du club.