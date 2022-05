🎥 La belle histoire de Nicolò Zaniolo

Après des années de galère, le joueur a inscrit l'unique but de la finale de Conference League remportée face au Feyenoord.

25 mai 2022, stade Air Albania de Tirana, finale de Conference League entre la Roma et le Feyenoord Rotterdam. Alors que l'on vient de dépasser la demi-heure, Mancini renverse le jeu et balance un centre dans le rectangle du Feyenoord. Profitant d'une erreur d'appréhension d'un défenseur, Nicolò Zaniolo contrôle le ballon de la poitrine et ajuste Bijlow. Le stade exulte, les joueurs de la Roma savourent l'instant et fêtent leur buteur. Les hommes de José Mourinho tiendront ensuite le coup et remporteront la première finale européenne de leur histoire.

Pour Nicolò Zaniolo, c'est bien plus qu'un but. C'est une revanche. Présenté à ses débuts comme un "crack" et futur très grand joueur, l'Italien va voir sa carrière prendre un triste tournant. Le 12 janvier 2020, lors d'un match contre la Juventus, il sort sur blessure. Le verdict tombe : rutpure du ligament croise. Commence alors un long chemin de croix et de revalidation avant de revenir au meilleur niveau. Il va manquer 14 matchs, pour 172 jours d'indisponibilité. Mais le pire reste à venir : une rechute. Zaniolo ne joue quasiment pas de la saison 2020-2021, manque 53 (!) matchs et reste sur le côté pendant 266 jours. Une éternité !

Un retour timide, difficile, aussi entrecoupé cette saison de plusieurs pépins physiques. Mais Zaniolo reprend petit à petit du poil de la bête et inscrit 8 buts et 9 passes décisives. Mourinho a poussé toute la Roma, mais Zaniolo ne doit rien à personne. Ce but, ce trophée, c'est pour lui une victoire.