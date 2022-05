Hein VanHaezebrouck à propos de Sinan Bolat : "Si tu fais tapis, tu peux aussi perdre beaucoup"

Sinan Bolat (33 ans) était titulaire à La Gantoise. En février, le Turc a perdu sa place au profit de Davy Roef suite à des problèmes de contrat.

Dans le Het Nieuwsblad, l'entraîneur de Gand, Hein Vanhaezebrouck, explique sa décision. "Si vous faites tapis, vous pouvez aussi perdre beaucoup. Et c'est ce que Sinan a fait", a déclaré Vanhaezebrouck. "La veille du match contre le Club de Bruges, il n'a soudainement plus voulu jouer ni s'entraîner. Je l'ai quand même appelé, mais j'ai dit que Roef jouerait."

Bolat s'est montré et a changé de vêtements, mais a ensuite fait demi-tour. "Juste avant que les joueurs ne partent pour l'échauffement, il s'est à nouveau déshabillé. Il était au téléphone tout le temps.... Juste avant un match contre le Club. Heureusement, Davy a joué un bon match là-bas. Je n'allais plus mettre Sinan dans les buts. C'est ce que vous obtenez lorsque vous mettez votre club sous pression pour prolonger dans de meilleures conditions. Il l'aurait peut-être obtenu si nous avions été menés 4-0 et que Davy avait fait une gaffe."

"Depuis lors, Bolat et moi ne nous sommes dit que 'bonjour'. Et en fait, ce n'était pas si mal que Bolat soit sorti du but. J'avais déjà vu à l'entraînement que Davy était souvent le meilleur des deux. Mais Sinan a joué ses matchs sans faire d'erreurs majeures", a conclu Vanhaezebrouck.