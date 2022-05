Ancelotti l'assure: "Le Real est le plus grand club du monde"

Ancelotti est lui aussi entré dans l'histoire.

Grâce au succès de son Real Madrid contre Liverpool (1-0) en finale ce samedi, Carlo Ancelotti a glané une 4e Ligue des Champions en tant qu'entraîneur et établi un nouveau record. Très ému au coup de sifflet final, l’Italien a rendu un poignant hommage à ses troupes.

"Je suis très content ce soir, c’était un match difficile. (…) Mais une fois qu’on avait marqué, on a réussi à tenir le contrôle du match. Je peux vous dire qu’on a mérité de remporter cette compétition. On était les meilleurs, car on a montré de la qualité mais aussi du cœur, beaucoup de cœur. (…) Si tu n’as pas de 'corazon' (cœur), tu ne peux pas gagner cette finale", a assuré le Mister au micro de Canal+.

"On est contents de gagner pour ce club, le plus grand du monde. On peut dire, 'Ici, c’est le Real Madrid'. (…) On a très bien travaillé cette saison à Valdebebas, tous ensemble. C’était la clé", a terminé un Ancelotti aux anges.