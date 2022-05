"Des conséquences sur notre relation? Certainement pas!"

Karim Benzema est revenu sur la prolongation de contrat de Mbappé au PSG.

Après la décision de Kylian Mbappé de tourner le dos au Real Madrid pour prolonger au Paris Saint-Germain, Karim Benzema (34 ans, 46 matchs et 44 buts toutes compétitions cette saison) a publié une story équivoque sur Instagram, qui laissait penser qu’il considère que son coéquipier en Bleu l’a trahi. L’attaquant merengue a définitivement éteint cette polémique ce dimanche au micro de Téléfoot.

"J’aurais aimé qu’il puisse réaliser son rêve, de jouer au Real Madrid, ensemble. Maintenant, il a choisi le PSG, il faut respecter. Il est jeune, il a beaucoup de responsabilités sur lui, donc c’est son choix à lui. Aujourd’hui, c’est un joueur du PSG et on prendra plaisir à jouer ensemble en sélection", a assuré l’ancien Lyonnais, qui jure ne pas être déçu.

"Déçu ? Non, parce que chacun fait ses choix. Le Real Madrid est le Real Madrid et puis il a fait son choix. Donc pas déçu non, surtout content et j’espère qu’il fera des bonnes choses, a même souhaité le Tricolore. Des conséquences sur notre relation ? Non, jamais ! On est bons potes."