0-13 : un club de Pro League est sans pitié pour son premier match de préparation !

Dender a parfaitement entamé sa préparation. Le club s'est imposé largement lors de son premier match amical : un 0-13 infligé à Leeuwkens Teralfene. Un sympathique duel régional qui a offert un véritable festival de buts.

Le club de deuxième provinciale Leeuwkens Teralfene n’a, comme prévu, rien pu faire face au FCV Dender. Et au final, c’est une victoire fleuve qui s’est dessinée, avec un score à deux chiffres.

Leeuwkens Teralfene a encaissé pas moins de treize buts contre le club de première division Dender. Berte (2), Scheidler (2), Kadiri (2), Masangu (2), Kvet, Viltard, Adewusi, Pappaert et M’Barki ont été les buteurs de ce match spectaculaire.

Du côté de Dender, on était évidemment ravi après cette première rencontre amicale. Le résultat était au rendez-vous, mais le contenu du jeu proposé a également été très satisfaisant.

Vincent Euvrard satisfait

"Un bon petit match pour lancer la machine. On s’est souvent entraîné ici la saison passée à cause de nos soucis de terrain, et on y a toujours été très bien accueillis", a réagi Vincent Euvrard dans le Nieuwsblad.

De nombreux jeunes ont aussi eu leur chance lors de cette première rencontre amicale. Un bon signe en vue de la saison à venir. Kadiri, par exemple, a directement trouvé le chemin des filets : "Il avait eu peu de temps de jeu la saison dernière. Il aura sa chance pendant la préparation. Et son premier but était une véritable perle", a ajouté le coach.