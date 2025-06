"On va avoir de bonnes surprises" : Mircea Rednic est formel concernant le noyau des Rouches !

Mircea Rednic s'est exprimé pour la première fois en conférence de presse ce jeudi. Le nouveau coach des Rouches a pris la parole sur différents sujets et a notamment avancé qu'il espérait pouvoir miser sur la jeunesse.

En plus d’évoquer sa vision de jeu, ses ambitions ou encore son dernier passage au Standard, Mircea Rednic a également pris la parole sur le noyau actuel des Rouches. "Un entraîneur ne doit jamais être content de son noyau, mais je le suis", avance-t-il dans un premier temps selon Sudinfo.

"On va avoir de bonnes surprises avec Marc. On discute et on travaille ensemble pour savoir où on a besoin d’avoir de la concurrence. La concurrence donne la valeur de l’équipe. Pour le moment, on est bien et je suis sûr que dans les jours qui viennent, on aura de bonnes surprises", poursuit-il.

"Il y a de nouveaux clubs comme l’Union qui ont bien investi. Bruges et Anderlecht, plus Bruges, qui réussit au niveau européen. Il y a plus de qualité et plus d’argent que lors de ma première expérience."

Le coach a envie de miser sur la jeunesse : "À mon époque, on a pris des jeunes que personne ne connaissait, comme Michy. Moi, j’aime bosser avec les jeunes et leur donner la chance s’ils la méritent."

Son schéma est clair : "Le championnat de Belgique, c’est un football physique qui demande de l’agressivité saine. J’essaie d’implanter un jeu de possession dont on a manqué la saison dernière."