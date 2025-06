🎥 OFFICIEL : courtisé par la RAAL et le Daring Brussels, Amadou Keita a fait son choix !

Le KAS Eupen vient de boucler une prolongation importante. Amadou Keita sera dans l'effectif eupenois pour la saison 2025-2026.

C'est officiel, Amadou Keita restera au KAS Eupen. Le Guinéen a décidé de prolonger prématurément son aventure avec les Pandas jusqu'en juin 2027.

Son contrat précédent courait jusqu'en 2026. Malgré les intérêts du Daring Brussels (ex-RWDM) et de la RAAL La Louvière, le joueur a préféré rester en Challenger Pro League pour aider son équipe à remonter en première division.

Les Eupenois auront pour objectif d'effacer la saison 2024-2025 complètement ratée. Pour leur première année en D1B après leur descente, les Pandas ont terminé 10e, une position bien en deçà des attentes.

Le joueur né en 2001 sera un élément important du KAS Eupen la saison prochaine. Il compte déjà 58 apparitions sous le maillot noir et blanc. Depuis 2021, il a intégré le noyau professionnel.

"Grâce à son excellente technique, sa créativité et sa bonne vision du jeu, Amadou Keita a, à 23 ans, le potentiel pour prendre de plus en plus de responsabilités au sein de l’équipe de la KAS Eupen et devenir un joueur dirigeant important. La KAS Eupen se réjouit de la poursuite de la collaboration avec Amadou Keita et lui souhaite beaucoup de succès avec les Pandas", écrit le club.