Un cadre de l'Union rassure au sujet des départs à venir : "Il y en aura, mais..."

L'Union Saint-Gilloise a entamé sa préparation pour la saison à venir en pleine sérénité. Si des départs sont au programme, on sent aussi le club plus fort que jamais.

Après le titre, retour au travail pour l'Union Saint-Gilloise : les champions de Belgique ont fort à faire pour égaler la saison 2024-2025, et préparent notamment leur entrée en lice en poules de la Ligue des Champions. Une carotte qui devrait permettre à l'USG de conserver la plupart de ses cadres, même si on ne se fait pas d'illusions au club : il y aura des départs. Celui de Koki Machida est prévu, ceux de Franjo Ivanovic et Noah Sadiki risquent fort de ne pas pouvoir être évités en cas de grosses offres. Mais de son côté, Christian Burgess ne s'inquiète pas. "Bien sûr que certains joueurs partiront. Mais je ne m'en fais pas trop, j'ai une grande confiance en ce qui a été réalisé à l'Union jusqu'ici", affirme le défenseur central anglais dans le Nieuwsblad. "Ils ont prouvé au fil des années qu'ils savent ce qu'ils font. Et je ne pense pas non plus qu'il y aura autant de départs que les saisons précédentes", ajoute Burgess, qui se réjouit aussi que Sébastien Pocognoli reste aux manettes après que l'Union ait si souvent changé de coach ces dernières saisons. "Nous ne savions jamais vraiment où nous en étions. Je m'attendais à ce que le coach reste mais je suis heureux que ça ait été confirmé. Un peu de continuité, ça fait du bien, pour une fois (rires). Cela nous permettra de trouver notre rythme plus rapidement", conclut Christian Burgess.