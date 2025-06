"Ayez un grand respect pour nos fans" : le message fort de Mircea Rednic pour sa première fois en conférence de presse

Mircea Rednic s'est exprimé pour la première fois depuis son retour au Standard de Liège ce jeudi. Le coach des Rouches a partagé sa vision du jeu et ses ambitions pour la saison à venir.

Le nouveau T1 du Standard a été interrogé sur le style de jeu qu'il souhaite apporter au sein du club liégeois. "On doit garder l’organisation et penser à l’esprit Standard. On ne doit pas prendre trop de risques. Je suis un coach qui aime jouer à quatre derrière et on va essayer de mettre plus de pression sur l’adversaire et marquer plus de buts", raconte-t-il dans des propos relayés par Sudinfo.

"J’avais promis que je reviendrais. La dernière fois que je suis venu, on a fait de bons résultats et on a su former une équipe qui avait l’ambition et la rage de gagner des matchs. Même dans la saison suivante, ce groupe s’est battu pour le titre."

Avoir une mentalité liégeoise est quelque chose de très important selon lui : "Il faut être ambitieux, tu dois avoir l’esprit Standard, dans chaque exercice à l’entraînement. C’est de ça qu’on a manqué ces dernières années, ce n’est pas une critique mais je sais ce que les supporters demandent. Je l’ai d’ailleurs dit aux joueurs : ayez un grand respect pour nos fans, mettez-vous à leur place."

Le dernier passage de Mircea Rednic au Standard

Le Belgo-Roumain est également revenu sur son dernier passage en Bord de Meuse : "Quand je suis venu en 2012, c’était un moment délicat, dans le groupe et entre la direction et les supporters. L’objectif avec Duchâtelet, c’était de ne pas descendre. Personne ne croyait que je pouvais faire plus. Mais j’avais un très bon noyau avec des joueurs d’expérience et des jeunes comme Mpoku, Batshuayi, Arslanagic."

"À trois journées de la fin, on n’était pas loin de la tête et on avait encore la chance d’être champion. Je ne veux pas parler des résultats mais bien du groupe que j’avais et avec presque le même noyau, la saison suivante, le Standard s’est battu pour le titre", conclut-il.