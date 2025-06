OFFICIEL : l'Antwerp tient sa troisième recrue estivale, une mauvaise nouvelle pour un Diable Rouge ?

L'Antwerp a officialisé ce jeudi son troisième transfert entrant de l’été. Le Great Old accueille un nouveau gardien : Taishi Brandon Nozawa.

Le portier arrive en provenance du FC Tokyo, au Japon. Du haut de ses 1m93, Nozawa impressionne par sa stature.

Le joueur de 22 ans a débuté sa carrière professionnelle dans le club de la capitale japonaise. Il a ensuite été prêté à Iwate Grulla Morioka.

Là-bas, il a disputé 36 matchs. Pour le FC Tokyo, il compte au total 63 apparitions, 20 clean sheets et 75 buts encaissés.

Des statistiques honorables pour un jeune gardien. Après Geoffrey Hairemans et Daam Foulon, tous deux en provenance du KV Malines, il devient ainsi le troisième renfort estival du club anversois.

𝐍𝐨𝐳𝐚𝐰𝐚 𝐢𝐬 𝐚 𝐑𝐞𝐝! 🇯🇵🔴⚪



Taishi Brandon Nozawa (22) heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij RAFC. De 1m93-grote doelman komt over van FC Tokyo in de J1-League, de hoogste voetbalklasse in Japan. De competitie is daar volop aan de gang, maar Nozawa sluit… pic.twitter.com/4ALJMaNut2