Voici ce que la nouvelle recrue du Club de Bruges, Ludovit Reis, peut apporter aux Blauw en Zwart !

Le Club de Bruges a annoncé sa deuxième recrue estivale : il s'agit de Ludovit Reis, suivi depuis longtemps par les dirigeants Blauw en Zwart. Le joueur a signé un contrat de quatre saisons.

Bien que le succès d’un transfert ne puisse être évalué qu’a posteriori, il est déjà révélateur lorsque le club quittant un joueur regrette son départ. C’est précisément le cas ici. Son départ n’est pas une surprise, mais les réactions des supporters du HSV sous l’annonce officielle sur X en disent long : beaucoup souffrent de voir leur capitaine partir.

Pour les supporters du Club de Bruges, c’est rassurant. Le Néerlandais d’origine slovaque semble en effet combiner les qualités qui correspondent parfaitement à l’ADN du Club. Il possède les aptitudes défensives nécessaires, n’hésite pas à tacler, tout en affichant un niveau technique plus que respectable.

Un passage par le Barça B

Son style de jeu énergique lui convient parfaitement. Ce profil pourrait bien en faire la personnalité forte dont le Club de Bruges a besoin au milieu de terrain. Il pourrait évoluer en 6 ou en 8. Rien d’étonnant à ce niveau technique quand on est passé par le FC Barcelone B. De Hoofddorp à Groningue, en passant par Barcelone et Hambourg, il arrive aujourd’hui à Bruges.

Un parcours pour le moins remarquable. Il est d’ailleurs logique qu’il rejoigne une équipe qui vise chaque saison le titre, car l’ambition ne lui manque pas. Depuis son arrivée au HSV en 2021, des rumeurs de départ ont surgi quasiment chaque été. Le club allemand a anticipé en prolongeant son contrat dès 2022.

Ludovit Reis rêve depuis un moment de franchir un palier supérieur

En 2023, il affirmait ne plus vouloir jouer en Bundesliga 2. Il est finalement revenu sur sa décision. Une clause ouvrait la voie vers la Bundesliga en 2024, mais ce transfert n’a pas eu lieu non plus. Le désir de franchir un cap, lui, n’a jamais disparu.