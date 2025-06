On connaît presque toutes les affiches des 8e de finale de la Coupe du Monde des Clubs

La Coupe du Monde des Clubs bat son plein aux USA, et les affiches des 8e de finale commencent à se préciser. Six des huit matchs sont déjà connus.

Suite aux victoires de l'Inter Milan et du Borussia Dortmund la nuit passée, 6 des 8 affiches des 8e de finale de la Coupe du Monde des Clubs sont d'ores et déjà connues. Avec, au programme, un sacré choc et de sacrées retrouvailles pour le Paris Saint-Germain.

En effet, le champion d'Europe affrontera ainsi... l'Inter Miami, d'un certain Lionel Messi. Une affiche qui est assurée de faire un carton plein, au contraire de nombreux matchs de poules dans cette Coupe du Monde des Clubs controversée. Le match est prévu dimanche (18h heure belge), à Atlanta.

Pour Vincent Kompany et le Bayern Munich, c'est le club brésilien de Flamengo qui sera au programme ce même jour (22h). Le vainqueur défiera ensuite le PSG ou l'Inter Miami. Le Brésil est d'ailleurs bien représenté dans ces 8e de finale, car Botafogo et Palmeiras s'affronteront ce samedi (18h).

Un choc européen est au programme samedi (22h) : Benfica défiera Chelsea. L'Inter Milan, de son côté, affrontera un quatrième club brésilien, Fluminense, ce lundi (21h). Le dernier match déjà connu opposera le Borussia Dortmund à Monterrey.

(28 juin, 18h00) : Palmeiras – Botafogo

(28 juin, 22h00) : Benfica – Chelsea

(29 juin, 18h00) : Paris SG – Inter Miami

(29 juin, 22h00) : Flamengo – Bayern

(30 juin, 21h00) : Inter Milan – Fluminense

(1er juillet, 03h00) : 1er groupe G – 2e groupe H

(1er juillet, 21h00) : 1er groupe H – 2e groupe G

(2 juillet, 03h00) : Borussia Dortmund – Monterrey