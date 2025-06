Cité à Anderlecht, il va finalement signer en Grèce... et Malines ne touchera pas un euro : le drôle de dossier Touba

Le KV Malines est-il passé tout près de la montre en or ? Ahmed Touba aurait pu signer définitivement chez les Sang & Or après son prêt et être transféré dans la foulée, mais il n'en sera rien.

Lors de la saison 2024-2025, le KV Malines a loué Ahmed Touba auprès de l'Istanbul Basaksehir, et disposait d'une option d'achat placée à hauteur de 800.000 euros. L'intérêt pour l'Algérien était concret, et beaucoup pensaient donc que Malines pourrait la lever et revendre Touba dans la foulée. Anderlecht, notamment, était cité parmi les clubs intéressés. Finalement, le deal n'a pas pu se faire. "Cela a fait beaucoup parler", reconnaît le directeur technique Tom Caluwé. "Voici la vérité : il y avait une option d'achat, mais pas d'accord avec Ahmed. Il aurait dû nous rejoindre le temps de la préparation et ce n'était pas une option pour lui". Caluwé ne voyait pas de possibilité de revente Caluwé ne voit de toute façon pas comment il aurait été possible de l'acheter et de le revendre ensuite en faisant un gros bénéfice. "C'est facile à dire. Je regarde aussi parfois les réseaux sociaux. Vous devez également considérer son âge, et il a moins joué vers la fin de la saison. Je ne sais pas à quel moment nous aurions pu vendre Ahmed." En l'absence de tout accord avec le joueur, de toute façon, le Kavé a donc préféré lâcher l'affaire et donc laisser le joueur retourner en Turquie. Ahmed Touba sera désormais vendu au Panathinaïkos. Une vente estimée par la presse locale à environ 1 million d'euros, soit 200.000 seulement de plus que l'option d'achat malinoise ; pas de quoi, en effet, se plier en quatre pour un dossier compliqué.