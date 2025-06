"Il y a encore de l'attrait pour le Standard" : Marc Wilmots est clair à propos du mercato du club liégeois

Marc Wilmots était présent en conférence de presse ce jeudi aux côtés du nouvel entraîneur des Rouches, Mircea Rednic. Le directeur sportif a pris la parole pour notamment expliquer les raisons de son choix de recruter le Belgo-Roumain et pour parler du mercato estival.

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges est évidemment satisfait de l'arrivée de Mircea Rednic : "Lui et moi avons la même vision du foot, de l’académie, du travail avec les jeunes. On a passé de nombreuses années ensemble et je peux dire une chose, il n’a pas changé. Je suis heureux qu’il soit avec nous."

Le directeur sportif de 56 ans s’est également expliqué sur son choix de recruter le Belgo-Roumain. "Mircea dit que c’est un risque de le choisir, mais je pense que ça aurait été plus risqué avec un jeune. Je me suis reconnu en lui, il est humain, travailleur et discipliné. Je ne suis pas sûr qu’un coach jeune, c’était une bonne chose pour ce moment-ci," raconte-t-il selon Sudinfo.

Il y a encore de l’attrait pour le Standard

"Mircea n’a pas demandé de garanties au niveau financier. On s’occupe du sportif, lui du terrain et moi des transferts. Le reste, c’est pour Giacomo," précise-t-il.

Le Liégeois a ajouté que le mercato était encore loin d’être terminé : "On a amené du métier et de l’expérience, j’ai été vers les bonnes affaires et encore deux ou trois qui vont arriver. Il faut anticiper les choses, il y a encore de l’attrait pour le Standard et jusqu’à présent, je n’ai aucun refus. Les gens veulent venir."

"Le bilan sera fait le 7 septembre, c’est là qu’on fera les comptes. Si des propositions arrivent, on les analysera. On doit avoir un noyau homogène de 24 joueurs et quatre gardiens. La vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de demain. On fera les comptes à la fin du mercato."