Aston Villa prêt à brader Leander Dendoncker : qui pour en profiter (et cela peut-il être Anderlecht) ?

Leander Dendoncker est sur le marché, c'est une certitude. Aston Villa a besoin de se libérer de son salaire afin d'apaiser le Fair-play financier.

Aston Villa a dépensé énormément d'argent ces dernières saisons afin de se maintenir au subtop et de changer de dimension. Résultat : le club doit désormais alléger sa masse salariale, et cela affecte de nombreux joueurs surnuméraires au sein de l'effectif.

Parmi ceux-ci, selon le journaliste spécialisé Pete O'Rourke : Louie Barry, Kaine Kesler-Hayden et... Leander Dendoncker. Pas étonnant : le Belge de 30 ans avait été acheté pour 15 millions d'euros par Aston Villa, et dispose toujours d'un salaire conséquent - que ne peut pas se permettre le RSC Anderlecht, par exemple.

Dendoncker ne reviendra pas à Anderlecht

L'objectif est donc clair : se séparer de ces joueurs excédentaires avant la fin du mois, afin d'apaiser le PSR - Profit and Sustainability Rules - qui doit analyser la forme financière et les pertes et profits des clubs de Premier League à partir du 1er juillet.

Bref : Dendoncker pourrait bien être bradé, lui qui n'a plus qu'un an de contrat chez les Villains. Difficile d'imaginer qu'une solution puisse être trouvée pour l'ex-Diable Rouge, qui sort d'une saison mi-figue mi-raisin à Anderlecht : seule une rupture de contrat pourrait régler la situation, mais Leander Dendoncker n'a aucune raison d'accepter.

Le RSC Anderlecht pourrait-il en profiter ? Cela paraît peu probable. Le club s'est renforcé dans l'entrejeu avec les arrivées de Cédric Hatenboer et, bientôt, Nathan Saliba, et n'a pas les moyens de s'offrir Dendoncker, qui n'a pas forcément répondu aux attentes lors de son prêt.