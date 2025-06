OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature de sa quatrième recrue de l'été

Après les arrivées de Mihajlo Cvetković, Cedric Hatenboeret et Zoumana Keita, Anderlecht annonce un nouveau renfort. Le jeune Nathan Saliba rejoint les Bruxellois en provenance de Montréal.

Le Canadien évolue au poste de milieu central. En 2023, il a effectué ses débuts professionnels en MLS. Le joueur de 21 ans a un total de 68 apparitions avec les Bleu-Blanc-Noir. Anderlecht précise qu'en 2024, il a notamment été élu joueur canadien de l'année.

Olivier Renard le connaît bien puisqu’ils se sont connus au Canada, quand l'ancien footballeur occupait le même rôle là-bas. "Nathan Saliba est un jeune joueur talentueux. C’est un milieu de terrain fort dans la récupération et doté d’une excellente qualité technique. Malgré son jeune âge, Nathan fait déjà preuve de leadership et a même porté le brassard de capitaine dans son club", précise le directeur sportif des Mauves.

En ce moment, Nathan Saliba participe à la Gold Cup de la Concacaf avec le Canada. Son total de buts est pour le moment porté à deux. Il a également contribué à la qualification des Canadiens pour les quarts de finale. Son équipe nationale affrontera le Guatemala ce dimanche à 22h (heure belge).

La quatrième recrue estivale des Mauves ne sera donc pas présente pour le premier match amical de ce samedi. Anderlecht affrontera le WS Lauwe au Stadion Jan Verhoeve à 16h00.

Saliba signs for Sporting. 🇨🇦



