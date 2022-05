Sergio Gomez intéresse un club de Premier League

Après une saison réussie, l'Espagnol du RSC Anderlecht voit plusieurs prétendants s'intéresser à lui.

Acheté pour seulement 2,25 millions d'euros par Anderlecht l'été dernier, Sergio Gomez a vu sa cote monter en flèche. Une saison pleine, avec 49 (!) matchs au compteur, 7 goals et 15 assists plus tard, l'international espagnol U21 - avec lesquels il s'est aussi illustré - vaut 10 millions d'euros et attire les regards de plusieurs formations.

Parmi elles, selon The Athletic, il y aurait Everton. Les Toffees sont en effet à la recherche de renfort pour le poste de latéral, où l'Ukrainien Mykolenko a connu de grosses difficultés d'adaptation. Gomez aurait même été "scouté intensivement" selon le média.

Quel avenir alors pour Gomez au Sporting, qui risque de connaître plusieurs départs cet été ? L'Espagnol a clamé sa volonté de rester à Anderlecht, avec qui il est sous contrat jusque 2025, mais rien ne l'empêche de cèder aux sirènes de la Premier League...