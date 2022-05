Hazard ne promet rien : "Si les douleurs persistent, j'arrête après le Qatar..."

Le Mondial 2022 pourrait-il être la dernière grande compétition d'Eden Hazard avec les Diables Rouges ? À 31 ans seulement, le joueur du Real Madrid ne s'avance pas.

Ce lundi en conférence de presse, Axel Witsel affirmait que son objectif était de continuer avec les Diables jusqu'à l'Euro 2024. Et selon l'ancien du Standard, ce serait le cas de la plupart des cadres de la génération dorée. "Je ne vois même pas Jan Vertonghen s'arrêter après le Qatar", plaisantait Witsel. Pourtant, un Diable, et non des moindres, est moins confiant : Eden Hazard. En parallèle à ses difficultés en club, le capitaine belge est conscient qu'il a aussi moins donné à l'équipe nationale. "On n'a pas vu mon vrai niveau au Real, mais on ne l'a pas vu non plus en sélection depuis des années", reconnaît-il.

"Déjà parce que je jouais moins. Je plaçais beaucoup d'espoirs en l'Euro 2020. Mais malgré un super mois de préparation, je me suis blessé après un match. J'ai pris un coup au moral, je ne le cache pas", ajoute Hazard. "Maintenant, me revoilà en sélection, et c'est autre chose qu'en club. J'espère jouer un maximum. Je ne dis pas que je saurai tout jouer, cela dit. Après tout, j'ai peut-être joué 45 minutes en tout ces derniers mois".

Le Qatar pour les adieux ?

Assez symptomatique : pas un mot ou presque ne sera prononcé par Eden Hazard au sujet de la Ligue des Nations. L'échéance qui l'occupe, c'est bien novembre et le Qatar. "Nous avons encore quelque chose de magnifique à faire là-bas. Je pense qu'on peut, non, qu'on doit y aller en pensant à gagner. Ce ne sera pas la même équipe qu'en 2018, mais il y a des jeunes qui poussent et qui ont du talent".

Le Mondial 2018 avait constitué le pic de la carrière d'Hazard. Peut-il récidiver...avant de tirer le rideau ? "Je ne peux rien vous dire à ce sujet. J'en ai déjà parlé avec ma famille et c'est clair que si les douleurs persistent, il ne faudra pas me demander de continuer après le Mondial 2022", confesse-t-il. "Mais la vérité, c'est que je n'en ai aucune idée. Ce sera une question de sensations. Si tout va bien, je continuerai". Toute la Belgique croisera donc les doigts...