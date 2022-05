Jamie Carragher tacle le ministre français de l'Intérieur : "Gérald Darmanin est un imposteur"

Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur a été repris de volée par l’ensemble des médias anglais, mais aussi par la légende de Liverpool Jamie Carragher. "Gérald Darmanin est un imposteur. Les mensonges et la manipulation des personnes en position d'autorité sont une honte", a écrit l'ancien défenseur des Reds sur Twitter.

Gerald Darmanin is the fraud. The lies & spin from people in authority is a disgrace. @UEFA @AOC1978 https://t.co/wAJuGKt5yy