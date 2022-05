Officiel: Messaoudi reste au KV Courtrai

Il était prêté avec une option d'achat, elle a été levée.

Le KV Courtrai vient d’annoncé avoir levé l’option de Bilal Messaoudi. L’Algérien était prpeté par le club de la JS Saoura mais s’est lié aux Kerels pour les 4 prochaines saisons.

La saison dernière, Messaoudi a signé trois passes décisives et un but. Il a fait ses débuts en décembre contre le Club de Bruges et a au final disputé 1014 minutes dans notre compétition.

Agé de 24 ans, Messaoudi a connu à Courtrai sa première aventure européenne. Dans son ancien club, il avait marqué 21 buts en 45 rencontres.