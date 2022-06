Les nouveaux propriétaires du Standard voudraient entrer en bourse

Les nouveaux propriétaires du Standard de Liège, 777 Partners, souhaiteraient entrer en bourse.

Selon les informations de la Dernière Heure, 777 Partners souhaiterait entrer en bourse. C'est de cela que découlerait l'arrivée de Don Dransfield en tant que CEO de la compagnie. Dransfield, comme le directeur sportif Fergal Harkin, arrive du City Football Group.

L'objectif de 777 Partners serait de créer un groupement de clubs lié à une société annexe et de coter cette société annexe en bourse, afin de dégager plus de revenus et donc plus de moyens pour ces clubs. Une bonne nouvelle à moyen/long terme pour le Standard de Liège, donc.