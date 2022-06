Pour Eden Hazard, "le Ballon d'Or est joué à 99%"

Qui sera Ballon d'Or ? À coup sûr, un joueur du Real Madrid. Reste à savoir lequel. Eden Hazard a donné son avis.

Malgré son incroyable saison, Kevin De Bruyne est probablement passé à côté d'un Ballon d'Or lorsque Manchester City a été éliminé en Ligue des Champions. Tout allait se jouer entre le Real Madrid et Liverpool : Karim Benzema ou Thibaut Courtois ? Mohamed Salah ou Sadio Mané ? La victoire finale des Merengue a certainement réduit le champ des possibles. Mais quel Madrilène sera sacré ? Eden Hazard a son petit avis.

"Je crois que ce sera Karim", déclare-t-il en conférence de presse ce mardi. "Franchement, je pense que le Ballon d'Or est pour lui, à 99%. Enfin, on ne sait jamais comment les votes se passent. Mais je le lui souhaite, il le mérite. Pour ce qu'il a montré en Champions League et en Liga". Hazard le sait : gagner un Ballon d'Or en tant que gardien de but est compliqué. "C'est sûr. Après, si Thibaut avait fait chaque match comme sa finale...il le gagnerait ! Mais c'est plutôt Karim qui a brillé en 8es, en quarts, en demis...Thibaut en a moins eu l'occasion. Mais sa finale a confirmé ce que je dis depuis 10 ans : que c'est le meilleur du monde. C'est juste que comme c'est la finale, tout le monde en parle".