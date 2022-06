La Royale Union Tubize-Braine ne verra pas la Nationale 1 la saison prochaine

Lors du match aller, l'avant-dernier de Nationale 1 s'était largement imposé à domicile (6-2).

Après sa lourde défaite au match aller, Tubize avait besoin d'un miracle contre Mandel United. Après qu'Eden et Thorgan Hazard aient donné le coup d'envoi, les locaux débuteront sur les chapeaux de roues et ouvriront le score rapidement via Debole (19e). Mandel a rapidement compris qu'il devait réagir et Ferber a vite égalisé afin de casser les espoirs de Tubize (25e). Après la mi-temps, Jalloh a donné l'avantage à Mandel (52e). Le score ne bougera plus.

Mandel United évoluera à nouveau en Nationale 1 la saison prochaine, du moins si les propriétaires et les actionnaires minoritaires parviennent à un accord concernant l'avenir du club. Sur le terrain, le club a déjà assuré son maintien. La Royale Union Tubize-Braine reste de son côté en D2ACFF.

Fiche technique :

Tubize : De Bie, Patris, Aarab, Javorina, Afallah (46' Giusto), Migliore, (58' Van Onsem), Lkoutbi (80' Taroli), Garlito, Michel, Mukendi (70' Van Gestel), Debole (58' Manoka)

Mandel : Goblet, Zutterman, Kamy, Mayele, Kimpala (57' Vandommele), Libbrecht, Van Hyfte, Chayebi, Ferber (80' Verhaest), Kumbi (80' Santens), Jalloh

Arbitre : Ibrahim Afifi

Avertissements : Chayebi (26e), Ferber (45e)

Buts : Debole (19e) ; Ferber (25e) et Jalloh (52e)