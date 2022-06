Keylor Navas prévient le PSG : "J'ai toujours été un battant"

Sous contrat jusqu'en 2024 et en concurrence avec Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas ne semble pas voir son avenir ailleurs qu'à Paris à court terme. La situation avec son homologue italien ne semble pas le pousser vers la sortie alors que le PSG cherche à dégraisser son effectif.

Keylor Navas a fait part de son intention de rester au PSG la saison prochaine. Le portier de 35 ans, actuellement avec le Costa Rica pour le compte des qualifications à la Coupe du monde 2022, a indiqué au journaliste costaricien Yashin Quesada, relayé par AS, qu’il devrait rester dans la capitale. "C'est clair, je suis calme, concentré sur l'équipe nationale, mais tout comme dans mon club, j'ai un contrat de deux ans et pour moi tout est dit. J'ai toujours été un battant et j'aime les défis, voyons ce que Dieu a pour moi, c'est lui qui sait, j'ai déjà tout mis entre ses mains", a expliqué le portier âgé de 35 ans.

La concurrence avec Gigio Donnarumma ne semble pas effrayer l’ancien du Real Madrid, déjà rompu à cette situation avec Iker Casillas lorsqu’il était à la Casa Blanca entre 2014 et 2019: "Aucune équipe ne peut garantir que tu joueras, mais je pense que quand un joueur est compétitif et peut débuter chaque match, c'est normal qu'il n'aime pas une situation comme celle qu'on a eue cette saison. Pour quitter un club, trop de choses entrent en compte, donc ce n'est pas aussi simple que vendre un cheval, le mettre dans un camion et faire un deal. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes, déterminantes", a conclu Keylor Navas.

