Gros démenti du "clan Zidane"

Cela nous manquait tellement ce type d'histoire....

C'est une sacrée mise au point ! Alors que de nombreuses sources, en France comme en Espagne, annoncent des discussions entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane, et même un accord de principe, le conseiller historique du technicien, Alain Migliaccio, a démenti toutes ces rumeurs.

"Tous ces bruits qui circulent sont infondés, a lancé Migliaccio à L'Equipe. A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que sa Majesté l'Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l'habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l'avenir du PSG. Je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane."