Didier Deschamps n'est pas inquiet : "Ce ne sont pas les résultats espérés, mais je compose avec des pépins"

A l'occasion de la 3e journée de la Ligue des Nations, les Bleus ont concédé le nul en l'Autriche (1-1) ce vendredi et reste toujours en quête d'une première victoire dans la compétition.

Malgré des regrets sur le manque d'efficacité de ses joueurs, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, n'affiche aucune inquiétude pour la suite, à cinq mois de la Coupe du monde 2022.

"On a eu tellement d'occasions, en seconde période, c'est sûr que c'est difficile de finir sur un nul. On a été menés, on a eu la mainmise. Mais on n'a pas eu l'efficacité. Parfois, avec peu d'occasions, il faut marquer. Là on a eu des occasions, des opportunités… c'est dommage que mes joueurs ne soient pas récompensés", a souligné le technicien français sur TF1. "Je ne vais pas être inquiet. Ce ne sont pas les résultats espérés, mais je compose avec des pépins, la fatigue. Mais c'est aussi valable pour les autres équipes, même si nous, on est beaucoup touchés", a conclu Deschamps.