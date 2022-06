📷 Le RFC Seraing a repris le chemin des entraînements, un ancien joueur du Standard et du Cercle en test

Ce samedi après-midi (15h), le RFC Seraing a repris le chemin des entraînements un peu moins de six semaines après le maintien décroché face au RWDM lors des barrages.

Le RFC Seraing a changé de visage lors de cette reprise estivale. Les Métallos n'étaient que dix-huit au Pairay pour la reprise des entraînements dirigée par le nouveau coach José Jeunechamps qui attend encore son T2 qui peut compter sur Grégory Proment en tant que T3. Au programme, une séance physique avec des ateliers suivi de plusieurs exercices de passes.

Les joueurs prêtés par Metz n'étaient évidemment pas là (Mikautadze, Maziz, Jallow, Dietsch, Lahssaini, Cachbach, Djédjé et Douane) tout comme Dabila (Lille) et Craninx (Molde) prêtés la saison dernière. Sans oublier les joueurs en fin de contre comme Cissé, Dyrestam, Nadrani, Faye, Mignon, D'Onofrio et Boulenger (Francs Borains).

Parmi les 18 joueurs présents ce week-end, il y avait un mix de jeunes et de joueurs de l'équipe première (Galjé, Opare, Kilota, Poaty, Mansoni, Spago, Bernier et Marius). Sans oublier la première recrue estivale des Sérésiens, un certain Christophe Lepoint.

© photonews

Toutefois, le RFC Seraing n'a plus qu'un gardien à l'heure actuelle. Dietsch, Craninx et Mignon ont quitté le club, il ne reste plus que Galjé. Mais un deuxième portier était présent au Pairay ce samedi, à savoir Merveille Goblet. Formé au Standard de Liège, le joueur âgé de 27 ans, qui est passé par Tubize, Waasland-Beveren et le Cercle de Bruges avant de rallier Mandel United l'hiver dernier, est en test chez les Métallos.

© photonews

© photonews

© photonews