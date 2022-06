Manchester United passe à l'attaque pour Christien Eriksen !

Le Danois va-t-il connaître un troisième club en Premier League?

De retour à un bon niveau sous les couleurs de Brentford depuis janvier, le milieu offensif Christian Eriksen (30 ans, 11 matchs et 1 but en Premier League cette saison), en fin de contrat en juin, se retrouve courtisé par plusieurs grands clubs européens sur ce mercato d'été. Et selon les informations du média The Athletic ce mardi, Manchester United est passé à l'offensive sur ce dossier en lui formulant une offre concrète.

Après les nombreux départs enregistrés dans l'entrejeu (Paul Pogba, Nemanja Matic ou encore Juan Mata), les Red Devils ont coché le nom de l'international danois sur la demande du nouveau manager Erik ten Hag. Pour l'instant, Eriksen n'a pas pris la moindre décision pour son futur et se contente d'étudier ses options.