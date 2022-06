Hein Vanhaezebrouck aux anges : "Je pense que beaucoup de clubs auraient aimé l'avoir"

La nouvelle acquisition estivale de La Gantoise était présente lors de la reprise des Buffalos. De quoi ravir un certain Hein Vanhaezebrouck.

Défensivement, La Gantoise était bien lotie la saison dernière, mais offensivement, elle l'était beaucoup moins. "Nous marquons trop peu, c'est notre problème", lâchait Hein Vanhaezebrouck lors de l'exercice précédent.

Avec Hugo Cuypers (auteur de 13 buts et 10 passes décisives la saison dernière), il dispose désormais d'un pion fort. Il était déjà sous les feux de la rampe depuis un certain temps. "Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé avoir Cuypers. Hugo apporte beaucoup d'énergie. Ses chiffres étaient bons la saison dernière, en termes de buts et de passes décisives. Et il peut être utilisé de nombreuses façons : comme attaquant en profondeur, comme deuxième attaquant ou entre les lignes. Il a encore une grande marge de progression. C'est un joueur idéal pour nous", a déclaré l'entraîneur des Buffalos à Het Laatste Nieuws.