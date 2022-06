Leonardo se confie sur le rôle de Mbappé dans son départ

Le Brésilien s'est confié pour la première fois depuis son départ du PSG.

Kylian Mbappé (23 ans, 46 matchs et 39 buts toutes compétitions cette saison) a-t-il réclamé la tête de Leonardo pour prolonger au Paris Saint-Germain ? Proche de Luis Campos, qui a succédé au Brésilien au sein du club de la capitale, l'attaquant français aurait pesé dans le choix des dirigeants qataris. Interrogé à ce sujet, l'ex-dirigeant sportif affirme le contraire.

"Non. C'était la fin du championnat et c'était peut-être le moment de décider des choses pour le futur, a admis Leonardo pour L'Equipe. Non, on ne m'a pas dit ça. Mais je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Et le fait d'avoir gardé un joueur de ce niveau-là, français et parisien, est important pour le PSG et la L1."