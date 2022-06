Zinho Gano évoque sa première sélection : "J'ai 28 ans et enfin je suis international"

Zinho Gano est récemment devenu international avec la Guinée-Bissau. Né et élevé en Belgique, il s'est rendu au pays pour la première fois la semaine dernière. Il a planté un doublé pour ses débuts.

Pour sa première sélection en Guinée-Bissau, Zinho Gano a réussi à marquer un doublé contre Sao Tomé et Principe. "J'ai 28 ans et enfin je suis international", a déclaré Gano à Het Nieuwsblad. "Dans le passé, j'ai toujours joué pour les équipes nationales de jeunes, mais une place chez les Diables Rouges n'était pas possible. La Guinée-Bissau me suivait depuis des années et j'ai accepté leur invitation. Pour me récompenser, on m'a immédiatement attribué le numéro 10", poursuit l'attaquant de Zulte Waregem.

"La Guinée-Bissau est le pays natal de mon père, mais mon père nous a abandonnés quand j'avais deux ans. Il y est retourné pendant un certain temps, mais vit à nouveau à Anvers. J'ai toujours des contacts avec lui, mais la relation reste difficile", dit Gano à propos de son lien avec le pays où il n'était jamais allé auparavant. "Tant que je serai sous contrat à Zulte Waregem, je donnerai tout pour ce club. Bien que les options pour un transfert soient bien sûr examinées. Le fait que je sois désormais international est certainement un atout supplémentaire. Je préfère aller à l'étranger, car en Belgique j'ai connu à peu près tout avec Genk, le Club Bruges, Ostende, l'Antwerp, Waasland-Beveren... Je n'exclus pas une destination exotique, car ma famille est prête à me suivre", a conclu l'attaquant.