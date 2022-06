Officiel: L'Union tient le successeur d'Undav

Un beau bébé qui vient tout droit de Bundesliga.2.

Le nouvel attaquant de l'Union, qui aura la lourde tâche de succéder à Undav, arrive d’Ingolstadt, en deuxième Bundesliga allemande, et a signé un contrat de trois saisons plus une option pour une saison supplémentaire. Dennis Eckert Ayensa a 25 ans et a joué dans les équipes de jeunes du FC Cologne, Aix-la-Chapelle et Mönchengladbach.

Il a ensuite rejoint l’Espagne et a joué ses premières minutes professionnelles pour le Celta Vigo en 2018.

Il a également joué six mois en prêt aux Pays-Bas avec l’Excelsior Rotterdam avant de retourner en Allemagne. À Ingolstadt, il a disputé 83 matches au cours desquels il a marqué 26 fois et délivré 18 passes décisives.