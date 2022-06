Xavi recadre ses joueurs: "Si vous voulez mettre 5 millions sur la table..."

Les joueurs n'étaient pas contents de devoir se rendre en Australie.

Après une saison longue et pénible, les joueurs du FC Barcelone se seraient bien passés d'un voyage à l'autre bout du monde fin mai pour disputer un match amical en Australie contre une équipe All Star du championnat local. Selon le quotidien El Periodico, les Blaugrana l'avaient d'ailleurs fait savoir à leur entraîneur, Xavi. Et ce dernier n'a pas vraiment apprécié...

Face à la gronde, le coach du Barça aurait répondu assez sèchement pour recadrer ses joueurs, en leur expliquant que les bénéfices de cette rencontre servaient notamment à payer leurs salaires. "Maintenant, si vous mettez sur la table 5 millions d'euros de votre poche, je les amène au président et on ne va pas en Australie", aurait notamment lancé l'ancien milieu de terrain.

Finalement, les Barcelonais ont accepté de prendre l'avion jusqu'à Sydney et ont remporté ce match amical (3-2).