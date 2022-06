Les 5 premières journées dévoilées: des affiches en ouverture et un match déjà... reporté

C'est le Standard qui ouvrira le bal de cette nouvelle saison.

On l'attendait, le voilà: le calendrier des 5 premières journées de championnat est dans les tuyaux et nous offrira une rencontre à Sclessin pour débuter la saison: le Standard version 777 recevra La Gantoise en ouverture dès le vendredi.

Le dimanche, premier choc entre le Club de Bruges et Genk. Anderlecht débutera de son côté à domicile contre Ostende. Notons que la rencontre entre Anderlecht et La Gantoise, comptant pour la 5ème journée, est déjà reportée à une date ultérieure et inconnue. Les deux équipes joueront en effet les barrages européens avant et après cette journée.

Journée 1

22/7 20h45 Standard - AA Gent

23/7 16h00 Charleroi - Eupen

23/7 18h15 KV Kortrijk - OH Leuven

23/7 18h15 Zulte Waregem - Seraing

23/7 20h45 STVV - Union

24/7 13h30 Club Brugge - KRC Genk

24/7 16h00 KV Mechelen - Antwerp FC

24/7 18h30 Anderlecht - KV Oostende

24/7 21h00 Westerlo - Cercle Brugge

Journée 2

29/7 20h45 Union-Charleroi

30/7 16h00 Cercle-Anderlecht

30/7 18h15 OHL-Westerlo

30/7 18u15 KV Oostende-KV Mechelen

30/7 20h45 AA Gent-STVV

31/7 13h30 KRC Genk-Standard

31/7 16h00 Eupen-Club Brugge

31/7 18h30 Seraing- KVKortrijk

31/7 21h00 Antwerp FC -Zulte Waregem

Journée 3

5/8 20h45 Club Brugge-Zulte Waregem

6/8 16h00 KRC Genk-Eupen

6/8 18h15 KV Kortrijk-STVV

6/8 16h15 Charleroi-KV Oostende

6/8 20h45 KV Mechelen-Union

7/8 13h30 Standard-Cercle Brugge

7/8 16h00 AA Gent-Westerlo

7/8 18h30 Anderlecht-Seraing

7/8 21h00 Antwerp FC-OHL

Journée 4

12/8 20h45 KV Oostende - AA Gent

13/8 16h00 Westerlo - Standard

13/8 18h15 Seraing - Charleroi

13/8 18h15 Cercle - KV Mechelen

13/8 20h45 Union - KV Kortrijk

14/8 13h30 STVV - Anderlecht

14/8 16h00 Eupen - Antwerp

14/8 18h30 OH Leuven - Club Brugge

14/8 21h00 Zulte Waregem - KRC Genk

Journée 5

19/8 20h45 Eupen - Seraing

20/8 16h00 KV Oostende - STVV

20/8 18h15 KRC Genk - Cercle Brugge

20/8 20h45 Antwerp - Union

21/8 13h30 Club Brugge - KV Kortrijk

21/8 16h00 Zulte Waregem - Charleroi

21/8 18h30 Standard - OH Leuven

21/8 21h00 KV Mechelen - Westerlo