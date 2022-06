Felice Mazzù : "Travailler dans la continuité de Vincent, mais avec mes idées"

Le nouvel entraîneur du Sporting d'Anderlecht a livré sa première interview sur la chaîne officielle du club bruxellois.

Voici déjà près d'un mois que Felice Mazzù a été intronisé comme nouvel entraîneur principal du Sporting d'Anderlecht en remplacement de Vincent Kompany. L'entraîneur de l'année, qui peut déjà compter sur les arrivées d'Ishaq Abdulrazak et de Nilson Angulo en attendant celle de Sebastiano Esposito, a livré sa première interview sur Mauve TV, la chaîne officielle du club bruxellois.

Lors de cette interview, l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise a déclaré vouloir instaurer un football offensif, tout en gardant les idées qui lui ont si bien réussi lors du défunt exercice. "Ce que je représente en termes de philosophie et de contenu dépend des profils des joueurs et de la culture du club. Tout le monde sait qu'ici à Anderlecht, on veut mettre en place un jeu offensif avec une possession de balle. C'est quelque chose d'important. Je vais travailler dans la continuité de Vincent, mais avec mes idées, ma philosophie. Peut-être dans un système différent, mais l'objectif est de produire un football offensif."