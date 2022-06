📷 Le Cercle présente son nouveau logo

Oubliez le dernier logo du Cercle, le club en a présenté un nouveau ce jeudi. Chacun se fera sa propre opinion...

Lang Leve Cercle! Dat tonen we vandaag nog maar eens.

Met een opvallend merk en een assertieve,

energieke beleving gebaseerd op ons verleden.



We spelen zo. We zijn zo. En dus tonen we het ook

aan de wereld. Cercle leeft! 𝗟đ—Č𝘃đ—Č 𝗖đ—Č𝗿𝗰đ—čđ—Č!đŸ’šđŸ–€#LeveCercle #Brugge pic.twitter.com/7g79jQDyYk