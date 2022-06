Officiel : Senna Miangue définitivement au Cercle

Le deal était dans les tuyaux, on n'attendait plus que la confirmation des clubs.

Le Cercle Bruges et Cagliari ont trouvé un accord concernant le transfert définitif de Senna Miangue.

Le joueur de 25 ans a signé dans la Venise du Nord jusqu'en juin 2025.

Après une saison en prêt réussie, Miangue pose définitivement ses valises au Cercle. Les négociations avec Cagliari ont causé un petit retard, alors que le joueur et le club de JPL avaient déjà un accord.

"C'est pour ces moments que vous travaillez dur. Je suis super heureux et ravi. J'ai travaillé dur pour y arriver et voici ma récompense, mais je dois maintenant travailler encore plus dur. Ce sera mon état d'esprit pour les trois prochaines années", a déclaré le joueur sur les réseaux sociaux du club.